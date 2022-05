"Talento excecional." Abdul Fatawu Issahaku vai estar na pré-temporada do Sporting

Abdul Fatawu Issahaku esteve com a equipa do Sporting no relvado depois do jogo da última jornada da Liga frente ao Santa Clara © Gerardo Santos/Global Imagens

Abdul Fatawu Issahaku vai fazer parte do grupo de pré-temporada do Sporting. O extremo ganês estava garantido pelos leões há meses, esteve na Taça das Nações de África (CAN) - que não correu bem ao Gana -, jogou pela equipa principal do seu país e integrou de imediato os treinos com Rúben Amorim, mesmo sem poder jogar por não estar inscrito na liga. Na nova temporada tem as portas da primeira equipa abertas, e até já esteve com o restante grupo em vários períodos de estágio.

A partir do Gana, o antigo treinador das seleções jovens ganesas, Maxwell Konadu, explica à TSF que há uma grande expectativa no país em torno deste jogador. "É um tipo de jogador diferente. Quando começou nas seleções, quebrou todos os recordes de idade na equipa nacional. Recordo que quando estava nos sub-17, a equipa não conseguiu o apuramento no torneio em que participava. Voltaram mais cedo a casa, não se qualificaram. Mas alguns desses jogadores foram escolhidos para ir à seleção sub-20 a um outro torneio. Acabou por ser o melhor jogador da prova. É um talento especial", aponta o antigo jogador de União de Leiria, Beira-Mar e Marinhense.

Konadu explica que Issahaku quebrou vários recordes nas seleções jovens. 00:00 00:00

Se Rúben Amorim procura jogadores com capacidade de desequilíbrio a partir dos corredores, Fatawu Issahaku pode ter uma palavra a dizer. "Ele joga muito bem a partir do lado direito. Junto à linha, quando se isola perante o lateral opositor, aí pode sempre criar algo. Tem um pé esquerdo poderoso, por isso pode sempre rematar de longe. De livre, quando assume o remate, surpreende pela força que tem para a idade, pela potência."

Saiba como joga este extremo ganês. 00:00 00:00

Nos jogos que fez no Gana, antes de chegar a Portugal, Fatawu Issahaku surpreendeu pelos golos que apontou. "Em quase todos os jogos em que atuou na Premier League ganesa marcou. Isto antes de ir para o Sporting, em Lisboa. Estamos felizes por ele e sabemos que o Sporting é um excelente clube que o vai ajudar. Tenho a certeza disso porque conheço o futebol português, conheço o Sporting. Está em boas mãos e vai tornar-se uma superestrela."

Na última CAN, Issahaku jogou com a camisola "7" da equipa principal. No grupo de Portugal do Mundial de futebol, o novo jogador do Sporting deve merecer nova oportunidade.

"O Sporting é um excelente clube que o vai ajudar." 00:00 00:00

"Issahaku vai estar no Mundial. Temos de o proteger, dar-lhe confiança, levá-lo na equipa pelo menos. Porque vai aprender muitíssimo, mesmo que esteja no banco, se tiver oportunidade de entrar. Não há que ter pressa, sei que vai aproveitar cada oportunidade. Nos próximos anos vai-se tornar melhor, se estiver no Mundial isso só o vai ajudar a tornar-se melhor jogador", assinala.

Abdul Fatawu Issahaku tem oito jogos pela equipa principal do Gana. Foi titular frente às Ilhas Comores e entrou nos jogos com Marrocos e Gabão da última CAN. O médio-ofensivo, de 18 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.