Taremi desperta novo interesse do Milan

© Manuel Fernando Araújo/LUSA

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Julho, 2022 • 08:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mehdi Taremi prepara-se para cumprir a terceira temporada com a camisola do FC Porto. O avançado tem sido seguido pelo AC Milan e, segundo a imprensa desportiva do Irão, o clube italiano fez uma nova oferta junto da SAD dos dragões, que não está disposta a facilitar nas propostas que chegam ao clube.

Nas últimas declarações sobre o mercado de transferências, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garantiu que o clube vai exigir o pagamento das cláusulas de rescisão dos jogadores que pertencem ao núcleo duro de Sérgio Conceição.

Taremi tem contrato com o FC Porto até 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Na época passada, o ponta de lança de 30 anos marcou 26 golos e fez 16 assistências.