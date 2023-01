Tariq Lamptey agrada ao treinador Rúben Amorim

Tariq Lamptey © Glyn Kirk/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 26 Janeiro, 2023 • 11:14

A SAD do Sporting vai começar a negociar com o Brighton, de Inglaterra, e assim preparar a iminente saída de Pedro Porro para o Tottenham.

O internacional pela seleção do Gana, segundo o jornal A BOLA, pode chegar ao Sporting através de um empréstimo ou com uma compra definitiva a rondar os 10 e os 15 milhões de euros.

O defesa ganês, de ascendência inglesa, foi formado no Chelsea e joga no Brigthon desde 2019.

Tariq Lamptey estava referenciado pelo Sporting, tal como a TSF já tinha avançado, mas agora ganhou a corrida a outros nomes que também estavam na lista de reforços, tal como o neerlandês, Milan van Ewijk.

Este avanço do Sporting serve para colmatar uma futura baixa no plantel. A SAD leonina continua a negociar com o Tottenham para vender o passe de Pedro Porro. Falta acordar a forma e o prazo de pagamento dos 45 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. O lateral espanhol já tem tudo acertado com os "Spurs".

Está em marcha a saída de Pedro Porro no Sporting e não é certo que o lateral espanhol jogue a final da Taça da Liga, do próximo sábado, frente ao FC Porto.