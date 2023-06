'Tata' Martino vai treinar o Inter Miami, novo clube de Messi

Gerardo 'Tata' Martino © Pau Barrena/AFP (arquivo)

O Inter Miami, novo clube de Lionel Messi, anunciou esta quinta-feira a contratação de Gerardo 'Tata' Martino, no que é o regresso à Liga norte-americana de futebol do técnico argentino, de 60 anos.

Martino substitui o inglês Phil Neville, demitido no início do mês, para um contrato cujo termo não foi divulgado.

O novo treinador já orientou Messi uma época, no FC Barcelona, e na seleção argentina, que comandou de 2014 a 2016.

Martino foi campeão da Major League Soccer em 2018, com o Atlanta United, e estava livre após ter disputado o Mundial de futebol ao comando do México.

"Estou muito animado com a chegada a um grande clube como o Inter Miami e sei que juntos podemos fazer muitas coisas excelentes. O clube tem a infraestrutura necessária para ser um grande competidor na região e acredito que com muito trabalho e compromisso de todos podemos chegar lá", disse Martino aos canais oficiais do Inter Miami.