"Tecnicamente talentoso." FC Porto estuda contratação de André Franco

André Franco em ação pelo Estoril

André Franco está na lista do FC Porto. Os dragões ainda não contrataram ninguém para o lugar deixado por Vitinha e o ex-treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, em entrevista à TSF, garante que o médio português é "tecnicamente talentoso''.

Segundo o jornal O JOGO, André Franco, médio ofensivo do Estoril, de 24 anos, pode chegar à Invicta por uma verba a rondar os cinco milhões de euros, ainda que a cláusula de rescisão de Franco esteja fixada nos dez milhões de euros.

O ex-treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, garantiu à TSF que não fica surpreendido com o interesse dos dragões no esquerdino, que foi formado no Sporting CP: "Sinceramente não fico surpreendido, o André tem algumas características semelhantes a alguns jogadores que acabaram de sair. É jovem e tecnicamente talentoso. Acredito que o FC Porto o iria complementar como jogador."

Bruno Pinheiro sublinha que o médio ainda pode evoluir em termos de intensidade e agressividade. O técnico de 45 anos acredita que André Franco tem "suporte psicológico" para se adaptar à formação de Sérgio Conceição e diz ter confiança de que o português se irá tornar num belíssimo jogador no FC Porto.

André Franco realizou 38 jogos na época passada, marcou 11 golos e fez quatro assistências com a camisola do Estoril.