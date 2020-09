Treinador do Gil Vicente diz que equipa pode defrontar Sporting no sábado

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente © Pedro Correia/Global Imagens

O treinador do Gil Vicente garante que a equipa está disponível para jogar no sábado frente ao Sporting. Rui Almeida está infetado com Covid-19, em quarentena, mas disse que a vontade do plantel e da equipa técnica é de jogar o encontro frente aos leões, que foi adiado por decisão da Autoridade Regional de Saúde do Norte.

"Dentro dos condicionalismos que são públicos - os casos positivos que tivemos e a quarentena que nos foi imposta -, preparámo-nos para estar presentes amanhã. Trabalhamos diariamente para estarmos presentes no próximo jogo", explicou à TSF Rui Almeida.

No Gil Vicente há onze jogadores infetados, além do treinador, Rui Almeida, que está assintomático. Até agora, apenas dois atletas apresentaram sintomas da doença.

O jogo entre Sporting e Gil Vicente, agendado para as 18h30 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, é o primeiro do principal campeonato português a ser adiado devido à pandemia de Covid-19, depois de os embates da II Liga, entre Feirense e Desportivo de Chaves, na passada sexta-feira, e entre Académico de Viseu e Académica, no último sábado, terem sido adiados pela mesma razão.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 946 727 mortos e mais de 30,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1888 pessoas dos 66.396 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.