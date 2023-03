Telma Monteiro acusa Federação Portuguesa de Judo de condicionar vida dos atletas

A judoca Telma Monteiro © André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 14 Março, 2023 • 18:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Telma Monteiro acusou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Judo de estar a condicionar a vida dos atletas que assinaram uma carta que denunciava a gestão financeira do antigo presidente João Fernandes.

"A pessoa que não tem nenhuma imparcialidade ética e moral na gestão da federação continua, mesmo estando afastada, a mandar", disse a judoca, no Parlamento, perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Ouça as declarações de Telma Monteiro. 00:00 00:00

A atleta, que também assinou a carta que criticava Jorge Fernandes, sublinhou que várias vezes chegava ao estágio e o ex-presidente estava lá, considerando que esta situação tinha um "grande impacto" e fazia "diminuir a esperança naquilo que pode acontecer".

Para Telma Monteiro, por outro lado, a gestão dos recursos financeiros vai continuar a ser mal feita, mas a culpa não é do investimento que é feito, "muito pelo contrário", garantiu.

Jorge Fernandes foi destituído no final do ano passado por decisão do Instituo Português do Desporto e da Juventude. A Federação Portuguesa de Judo continua à espera para realizar novas eleições, depois de uma providência cautelar ter adiado a decisão.