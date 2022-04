Telma Monteiro e Bárbara Timo feridas "sem gravidade" em acidente rodoviário em Castelo Branco

Telma Monteiro é judoca portuguesa © André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 12 Abril, 2022 • 21:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As judocas portuguesas Telma Monteiro e Bárbara Timo ficaram esta terça-feira feridas na sequência de um acidente ocorrido na A23, entre Alcains e Castelo Branco. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pela TSF.

As duas atletas foram encaminhadas para o Hospital de Castelo Branco e estão sob observação. À TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, adianta que as atletas "estão bem, mas em estado de choque", frisando que está a caminho do hospital.

No total, o acidente provocou cinco feridos, sendo que um ficou em estado grave. O alerta foi dado depois das 18h30. Até ao momento, desconhecem-se as causas deste acidente.