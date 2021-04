Plantar o ippon, colher o ouro. Telma Monteiro é campeã europeia de judo

Por Gonçalo Teles 16 Abril, 2021 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

É de ouro a 15.ª medalha de Telma Monteiro em Europeus de judo. A portuguesa venceu, esta sexta-feira, a judoca eslovena Kaja Kajzer na final da categoria -57 kg e sagrou-se campeã em Lisboa.

Foi já no prolongamento (golden score), que Telma Monteiro conquistou um 'ippon' para vencer o combate.

Este é o sexto título europeu da judoca portuguesa e a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual somava já cinco ouros, duas pratas e sete bronzes.

Para chegar à final, Telma Monteiro deixou pelo caminho a belga Mina Libeer, nos quartos de final, e a kosovar Nora Gjakova, quarta do mundo e a mais cotada dos -57 kg em Lisboa, após mais de dez minutos de combate nas meias-finais.

No final do combate, e já com a medalha de ouro, Telma Monteiro confessou querer "chorar outra vez" em declarações à comunicação social, depois de ter ouvido o hino português em lágrimas.

"Foi uma preparação muito dura, magoei-me no ombro quando estava a preparar-me para o europeu e para o apuramento olímpico", notou a recém-campeã europeia.

Reconhecendo um torneio "extremamente difícil" e com "mérito para as adversárias, Telma Monteiro garantiu que deu o máximo.

"Deixei a vida e para alguém me ganhar tinha de deixar a vida também. Quando acordei de manhã senti que ia fazer história", revelou a judoca antes de agradecer a dedicação e paciência da família, equipa e federação.

"Sabem que sou irreverente e já há um mês que andava a dizer que ia ser campeã da Europa, mesmo com um ombro magoado."

Vencer em Lisboa, depois de não poder ter participado nos Europeus de 2008, que também aconteceram em Portugal, foi "super especial" por ser um sonho que "estava adiado".

Telma Monteiro lembrou que a meia-final em que participou teve um prolongamento de "quase sete minutos", uma condição que considerou ser especialmente difícil mas que ajudou a um "dia perfeito".

"Foi melhor assim do que se tivesse ganho tudo rápido. Sexto título europeu, décima quinta medalha. Sou a mais medalhada de sempre em campeonatos da Europa e agora deixo o recorde para quem o quiser bater", rematou.