Telma Monteiro é eliminada no primeiro combate nos Europeus de Sófia

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi esta sexta-feira eliminada ao primeiro combate nos Europeus de Sófia, naquela que é primeira vez em que não chega às medalhas na competição continental, em 16 participações.

Telma Monteiro, quarta do mundo e segunda favorita em -57 kg, foi batida pela alemã Pauline Starke (35.ª), 1.26 minutos depois do início do combate, com a portuguesa a ser surpreendida com uma projeção (ippon).

Em Europeus, Telma Monteiro contabiliza 15 medalhas em 15 participações, com seis de ouro, duas de prata e sete de bronze.