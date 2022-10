Telma Monteiro revela que federação despediu a selecionadora por e-mail

Por Miguel Jorge Fernandes com Lusa 17 Outubro, 2022 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A judoca portuguesa Telma Monteiro publicou, na manhã desta segunda-feira, várias críticas à Federação Portuguesa de Judo. A medalhada olímpica revelou que a federação liderada por Jorge Fernandes despediu a selecionadora Ana Hormigo com uma mensagem por e-mail, um dia antes da seleção viajar para competir no Grand Slam de Abu Dhabi, de apuramento para os Jogos Olímpicos. "Quando me perguntam como vão as coisas com a federação... vão assim: Amanhã vou viajar para a competição, a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje, a federação despediu a treinadora Ana Hormigo, por email, no dia antes de a equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico", escreveu a judoca portuguesa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ᴛᴇʟᴍᴀ ᴍᴏɴᴛᴇɪʀᴏ (@telmamonteiro57)

A judoca do Benfica queixa-se também de ter sido operada e de ter pagado essas despesas com o seu próprio dinheiro, bem como os gastos com os estágios internacionais. Telma Monteiro foi uma das sete judocas que já este ano assinou uma carta a denunciar o "clima insustentável e tóxico" na Federação Portuguesa de Judo.

No final da publicação, Telma Monteiro dirigiu-se particularmente a Ana Hormigo, que é também sua treinadora no Benfica.

"Para ti, Ana Hormigo: Como atleta, quero de alguma forma continuar a ter a tua presença nas competições e espero que as entidades responsáveis intervenham nesse sentido. Como amiga, digo-te que fico feliz que não tenhas mais de lidar diretamente com essa instituição. Que sorte a tua!", concluiu.