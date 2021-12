"Tem um perfil que faz falta ao futebol." Nélson Veríssimo por quem o conhece bem

Nélson Veríssimo deixa o Benfica B no primeiro lugar da II Liga © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Jorge Jesus já não é o treinador do Benfica. O antigo treinador dos encarnados acordou a rescisão do contrato com a direção do clube. Daqui para a frente será Nélson Veríssimo, até agora treinador da equipa B, a orientar a equipa principal dos encarnados.

A TSF falou com Luís Norton de Matos, que trabalhou com Veríssimo no Benfica B na época 2012/13. Norton de Matos era o treinador principal e o agora treinador do Benfica era adjunto.

Agora a treinar o Avanca, dos campeonatos distritais de Aveiro, Norton de Matos vê em Nélson Veríssimo uma solução para os problemas do Benfica.

"Eu penso que sim, porque as qualidades do Veríssimo, em termos de relacionamento humano, são essenciais para o Benfica, neste momento. Depois de todas essas conturbações, de tudo o que se tem passado à volta do balneário do Benfica, penso que é uma pessoa muito calma, muito ponderada, independentemente da inexperiência que se lhe possa apontar para este nível. Ele no fundo não vai fazer nada de revolucionário, mas vai ser igual a ele próprio. E o ser igual a ele próprio penso que pode ser uma arma muito positiva para aquilo que o espera com a equipa profissional do Benfica", disse Luís Norton de Matos.

Norton de Matos considera que Veríssimo "não vai fazer nada de revolucionário" 00:00 00:00

Para o antigo treinador da formação secundária dos encarnados, Nélson Veríssimo "tem um perfil que faz falta ao futebol".

"Pela sua forma humana excecional, por qualidades de fidelidade, de amizade, de princípios que não se encontram todos os dias. Por isso, o Veríssimo é uma pessoa, que por mérito dele, foi fazendo o seu caminho paulatinamente. É um indivíduo que nunca se pôs em bicos dos pés, que aceita muito bem e soube sempre estar na posição que foi ocupando ao longo dos anos. Só posso dizer que é cinco estrelas", avalia.

"Só posso dizer que é cinco estrelas", afirma Norton de Matos sobre Veríssimo 00:00 00:00

Quando Bruno Lage deixou de ser treinador do Benfica, perto do final da época 2019/20, também foi Veríssimo quem liderou a equipa principal das águias nos últimos jogos. Foram seis partidas, das quais o Benfica venceu quatro, um deles contra o Sporting. Contou ainda com um empate frente ao Famalicão e uma derrota contra o FC Porto, na final da Taça de Portugal. Os dragões foram os últimos e agora vão ser os primeiros adversários de Veríssimo como treinador da equipa principal do Benfica.

"Não estou à espera que mude muito. Enfim, ele tem dois dias para preparar o jogo. A eficácia que ele tem tido na equipa B do Benfica revela que é um treinador organizado com as suas ideias e que vai tentar trazer isso para a equipa principal", considera Norton de Matos.

Norton de Matos: "Ele tem dois dias para preparar o jogo" 00:00 00:00

Nélson Veríssimo deixa a equipa B do Benfica no primeiro lugar da II Liga, com dez vitórias, três empates e duas derrotas. Na época passada, também na formação B do Benfica, terminou a II Liga no oitavo lugar, como 44 pontos.