"Tem valor de elite." Momento de Di Maria visto de Itália e por quem o conheceu na Luz

Di Maria terminou contrato com a Juventus e vai reforçar o Benfica

Ángel Di Maria garante que vive os "dias mais felizes da sua vida". Em véspera da partida para Portugal, onde vai voltar a representar o Benfica, o extremo argentino explica numa entrevista à televisão pública argentina que encontrou um equilíbrio único entre aquilo que deseja e aquilo que já alcançou. Talvez esteja aí para da explicação para o regresso a Portugal aos 35 anos, explica na TSF o jornalista italiano Cristiano Abruzzese.

"A temporada de Di Maria não foi boa, porque depois da vitória do mundial de futebol da seleção argentina, os jogadores dessa seleção mostraram-se num nível mais baixo no restante da temporada. A Juventus acaba a temporada sem vontade de renovar com Di Maria porque o jogador se apresentou em más condições, tanto do ponto de vista físico como mental", aponta o jornalista do site EuropaCalcio.

Mas Cristiano Abruzzese esclarece que não é o talento do jogador ou o seu potencial que está em causa. Apenas o momento em que chegou à Juventus, o contexto de uma temporada marcada por um campeonato do mundo no inverno - a meio da temporada da Serie A -, condicionado por problemas físicos que, garantem a partir de Itália, têm solução.

"Acredito que, no Benfica, Di Maria pode regressar a uma forma melhor, tanto do ponto de vista físico como mental. Ele pode mostrar aquilo que não mostrou ao serviço da Juventus", garante Cristiano Abruzzese. Um reencontro com a alegria no jogo, que Di Maria apenas encontrou na fase final do Mundial do Catar em 2022. Ainda assim, apesar das lesões, o extremo argentino acabou por ter números interessantes ao serviço de uma Juventus mergulhada, ela mesma, em dúvidas durante uma temporada para esquecer.

"Ele tem um valor de elite, é um dos maiores talentos do futebol mundial. Esta jornada na Juventus não correu bem, mas Di Maria tem tudo para regressar ao seu melhor nível. Pode encontrar um novo contexto favorável, melhorar tanto do ponto de vista da condição física como mental", frisa o jornalista.

Quanto vale hoje Di Maria?

"Acho que pode ser um negócio fantástico para o Benfica. Ainda há dias foi titular da seleção da Argentina", recorda José Moreira, antigo guarda-redes do Benfica que se cruzou com Ángel Di Maria nos primeiros anos do argentino na Europa.

A qualidade técnica mantém-se, explica José Moreira. Mas Di Maria é hoje um jogador mais completo: "Como adepto, acredito que Di Maria é uma mais-valia. Já tem 35 anos, é verdade, mas com a experiência que tem, com as qualidades técnicas e táticas que tem, pode ajudar o plantel do Benfica a ser melhor."

"Qualquer jogador que passa pelo Benfica cria uma relação emocional com os adeptos. Ele esteve aqui três anos que foram ótimos para ele. Talvez Di Maria queria agradecer ao Benfica o que o clube fez por ele. Certo é que continua a jogar ao mais alto nível", conclui José Moreira.

Angelito na Luz

Ao serviço do Benfica, as diabruras de Ángel Di Maria deixavam marca nos companheiros de equipa. Nos treinos travou muitos duelos com Luís Filipe. Partilharam em campo o corredor em alguns jogos. "Às vezes, tínhamos de ser um pouco mais agressivos, para ver se ele tinha um pouco mais de calma. É daqueles jogadores muito forte, imprevisível. Isso torna o trabalho dos defesas mais complicado", aponta o antigo lateral.

"Ele não deixou de ser um grande jogador", garante o ex-jogador do Benfica. "Sendo o Benfica o trampolim para a grande carreira que fez, é natural que queria regressar, que tenha um sentimento forte pelo Benfica. (...) Chegou muito novinho, mas era muito forte no um para um. A estrutura do Benfica ajudou-o a crescer. Mas percebia-se que era um jogador diferenciado, pela velocidade e pela técnica."

José Moreira apreciava as gambetas de Di Maria à distância de um jogador de campo para um guarda-redes. "Aquele pé esquerdo não enganava e não enganava naquela época. Quando chegou a Portugal sabia que tinha de melhorar ao nível físico, algo no qual o Benfica o ajudou muito. Está aí parte da explicação para o sucesso do jogador ao longo de todos estes anos". Seguiram-se Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United ou Juventus.

Chega à Luz um jogador bem diferente daquele que um dia foi contratado ao Rosário Central: "Era magrinho, franzino, que vinha da Argentina e teve de trabalhar arduamente no ginásio. E conseguiu, dando assim um salto muito grande, não só a nível físico mas também a nível técnico (...) e andava sempre agarrado ao chá de erva-mate, o chá argentino. Mas era um ótimo companheiro de balneário [risos]."