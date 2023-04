"Temos de aceitar que eles ganharam." Schmidt não esconde frustração após derrota

O treinador do Benfica, Roger Schmidt © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não escondeu a frustração no final do jogo com o Chaves, em que o Benfica perdeu por 1-0 com um golo nos descontos. Reconhece que a equipa teve grandes oportunidades, mas tem de aceitar o resultado.

"Não marcámos, por isso é muito simples. Todos sabemos que neste tipo de jogo, quando tentamos encontrar soluções nos ataques com o adversário a defender e muitos jogadores atrás da bola, arriscamo-nos a sofrer. Já tivemos esta situação muitas vezes ao longo do campeonato e encontrámos sempre soluções. Hoje tivemos grandes oportunidades, mas o guarda-redes fez duas ou três grandes defesas. Não conseguimos marcar e, às vezes, quando não usamos as oportunidades o adversário acredita. Fizemos um contra-ataque e marcaram um golo. Por isso temos de aceitar que eles ganharam o jogo", explicou Roger Schmidt.

O líder Benfica perdeu este sábado em casa do Desportivo de Chaves, por 1-0, num jogo da 28.ª jornada da I Liga, e viu o FC Porto aproximar-se ainda mais. Os dragões venceram o Santa Clara por 2-1.