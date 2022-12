"Temos de baixar um bocadinho à Terra e saber que o próximo jogo é muito, muito difícil"

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O selecionador nacional Fernando Santos avisou esta terça-feira contra deslumbramentos e avisou que o jogo contra Marrocos, no próximo sábado, a contar para os quartos de final do Mundial, é "muito, muito difícil".

Na conferência de imprensa depois da vitória por 6-1 sobre a Suíça, o treinador da equipa nacional sublinhou que é preciso "baixar um bocadinho à Terra", até porque os marroquinos não deixaram boas recordações no último campeonato do mundo, jogado na Rússia.

"Para mim foi o jogo mais difícil que tivemos no Mundial de 2018, vencemos 1-0, mas com muita dificuldade", recordou Fernando Santos sobre o jogo de há quatro anos, então a contar para o Grupo B.

O técnico luso garante também conhecer "razoavelmente bem" o atual conjunto, mas confessa que vai passar grande parte desta quarta-feira a "observar" o jogo em que Marrocos eliminou, esta tarde, Espanha que era "uma das principais favoritas".

Sobre o jogo desta noite com a Suíça, Fernando Santos elogiou a "fluência da equipa" e lamentou que esta não tenha surgido logo na fase de grupos. "Correu muito bem hoje, a equipa fez um muito bom jogo, com posse, com confiança. Já manifestavam isso nos treinos", garantiu.

Questionado sobre a relação com Cristiano Ronaldo - que esta noite começou o jogo no banco - o líder da seleção portuguesa voltou a elogiar o avançado como "um exemplo" e um jogador "extraordinário", realçando a "forma como celebrou os golos e como entrou com uma vontade enorme" na partida.

O selecionador garante também que mantém uma relação "muito próxima" com Cristiano Ronaldo, construída quando o treinou "no Sporting, tinha ele 19 anos".

"A relação não se altera, nem eu, nem ele confundimos a questão humana e pessoal com a do jogador", garantiu.

A seleção portuguesa de futebol venceu a Suíça com golos de Gonçalo Ramos, que fez um hat trick, de Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão. Nos quartos de final do Mundial do Qatar irá defrontar a seleção de Marrocos.