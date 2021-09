"O que é pedido não é feito, não estou aqui a fazer absolutamente nada"

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 28 Setembro, 2021 • 23:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, teceu duras críticas à equipa após a goleada por 5-1 sofrida em casa perante o Liverpool. O técnico dos dragões apontou os erros e deixou vários recados para o balneário.

"Se fazemos uma figura destas na Champions, temos de pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm. Agora, é reagir analisando o que fizemos de mal e falando com o presidente para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem e fazermos o que temos feito até hoje", atirou Sérgio Conceição, na flash interview da TVI24.

Depois do empate em Madrid e desta derrota em casa, o FC Porto ainda não conquistou qualquer ponto nesta fase de grupos da Champions.

Mais tarde, na conferência de imprensa, Sérgio Conceição voltou a tecer duras críticas ao balneário e ameaçou sair para bem do clube. "Tenho de falar com o presidente porque a mensagem certamente não passa. O mais importante é o F. C. Porto, não é o Sérgio ou o Manuel. A partir do momento em que acho que essa mensagem e em que o que é pedido não é feito, nem sequer se tenta fazer, não estou aqui a fazer absolutamente nada", ameaçou perante os jornalistas.