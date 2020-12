"Temos uma grande seleção." Pepe acredita na revalidação do título europeu

Pepe esteve na Web Summit a falar sobre liderança © Gerardo Santos/Global Imagens

O central Pepe acredita que a seleção nacional pode revalidar o título de campeã europeia já em 2021. Numa conversa sobre liderança, na Web Summit, que este ocorre totalmente online, o internacional português assume que é um cenário difícil, mas acredita nas potencialidades dos jogadores à disposição de Fernando Santos.

"No meu ponto de vista vai ser muito difícil, mas nós temos uma grande seleção. Daqui até lá temos de ser rigorosos nos clubes, para merecer a convocatória e o mister Fernando Santos sabe perfeitamente isso. É um mister que exige (...) trabalho, paixão e são pontos muito importantes e hoje Portugal é uma seleção referência na Europa e no Mundo", disse o internacional português.

Pepe assume que a eliminação da fase final da Liga das Nações ainda "custa a digerir", mas, diz, "o futebol é dessas coisas", referindo que Portugal tem uma seleção "vitoriosa" e que pode conquistar mais títulos se continuar a demonstrar "rigor e paixão".

Formado no Marítimo e profissional quase há 20 anos, explodiu no FC Porto, transferindo-se para o Real Madrid, onde atingiu o topo da carreira. De regresso aos dragões, Pepe ajudou a conquistar a dobradinha na época passada, que ficou também marcada pela pandemia.

Questionado sobre o segredo da equipa azul e branco, Pepe fala do trabalho à distância, algo que os jogadores também se tiveram de adaptar. "Mesmo confinados, fazíamos vídeoconferências, cada um em sua casa, podíamos comentar os jogos que já tínhamos feito para trás. Isso fez com que cada um desse a sua opinião e fosse bem aceite entre todos nós. Acho que só fez com que pudéssemos ter outra visão do futebol, naquele momento", disse.

Sobre a liderança em campo, como tem demonstrado ao longo da sua carreira, Pepe tentou descrever o papel de um capitão. "O verdadeiro desafio de um capitão é tentar que os seus companheiros comprem a ideia do que é o clube, do que é a mentalidade do treinador, acho que é a ligação mais próxima do querer ganhar. Fazer com que 20/25 jogadores tenham esse objetivo de querer ganhar sempre, de poder ajudar aqueles que estão dentro do campo", frisou.