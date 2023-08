Temperaturas elevadas marcam 3.ª etapa da Volta. Calor e desidratação dificultam ciclistas

© Pedro Correia/Global Imagens

De Sines a Loulé, são mais de 190 os quilómetros que vão ser percorridos na terceira etapa da 84.ª Volta a Portugal, numa jornada em que a principal dificuldade são as temperaturas elevadas que se fazem sentir.

Em declarações à TSF, o diretor da Volta, Joaquim Gomes, revela que a maior adversidade nesta edição tem sido, precisamente, o calor.

"O principal fator de cansaço na Volta a Portugal é exatamente provocado pela enorme desidratação e, muitas vezes, quando a temperatura anda muitos dias - ou pelo menos durante muitas horas das etapas - acima dos 35 °C. O organismo não tem capacidade para assimilar tanta água e, muitas vezes, pode provocar alguns distúrbios digestivos, o que ainda é pior. A maior parte dos ciclistas tem uma experiência enorme, portanto, neste jogo da glória que é a Volta a Portugal, a questão das altas temperaturas e todo o cuidado que tem a ver com o evitar a desidratação é completamente fundamental, mas todos eles e os seus diretores desportivos estão perfeitamente cientes daquilo que têm que fazer", explica.

Também ouvido pela TSF, José Azevedo, diretor desportivo da EFAPEL, afirma que pior do que o calor são as oscilações do clima em curtos períodos de tempo.

"Podemos ter dias com 30 °C e no dia a seguir podemos ter 15 ºC ou chuva. Não temos uns meses de verão e inverno como havia há 15 ou 20 anos", refere, recordando que quando corria chegou a apanhar temperaturas a rondar os 40 ºC.

A hidratação e a temperatura corporal dos atletas são as duas preocupações do diretor desportivo. Durante a Volta, o arrefecimento da temperatura corporal, explica José Azevedo, é feito através de "bolsas com cubos de gelo" que são colocadas atrás do pescoço dos ciclistas.

O antigo ciclista afirma que o calor e o frio fazem parte deste desporto e não vê, por isso, necessidade de alterar o horário ou o calendário da Volta a Portugal.

"A nossa época desportiva vai de fevereiro até final de setembro. Tanto apanhamos frio como apanhamos calor. Não há outra forma de poder praticar este desporto que não seja isto, nós não conseguimos mudar o clima", acrescenta.