Ten Hag não disfarça incómodo com ausência de Ronaldo

Erik ten Hag, treinador do Manchester United © Joel Carrett/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Julho, 2022 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O internacional português não se apresentou para as sessões de trabalho no início de julho, e falhou a digressão da equipa na Tailândia e também na Austrália.

Com a insistência dos jornalistas sobre este tema, Erik Ten Hag garante que não tem novidades, "é o mesmo que na semana passada".

"Porém preocupado não será talvez a palavra certa. Estou concentrado nos jogadores que tenho e estão a sair-se muito bem. Estão em boa forma, quero focar-me e desenvolver isso. Não posso esperar que volte... depois poderemos integrá-lo", avançou o técnico neerlandês.

"I focus on the players who are there, and they are doing really well, they are in good shape."



Erik ten Hag says he is not concerned that Cristiano Ronaldo is still missing from the Man United's pre-season pic.twitter.com/jXbfBlaIwY - Football Daily (@footballdaily) July 22, 2022

O Manchester United começa na próxima semana a treinar em solo inglês, e defronta o Atlético Madrid em Oslo no dia 30 de julho.

O campeonato inglês começa a 7 de agosto.