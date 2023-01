"Tengstedt é um avançado que decide um jogo facilmente"

Chegada de Casper Tengstedt a Lisboa © Rita Chantre / Global Imagens

Casper Tengstedt é um avançado que vai dar muitos golos ao Benfica. Esta é a opinião de quem conhece bem este avançado norueguês, que está a mudar-se do Rosenborg para a Luz. Hugo Carlos Pereira treina na Noruega, esteve vários anos no Rosenborg e, em conversa com a TSF, explicou que Tengstedt é um jogador que pode ser absolutamente decisivo para as águias.

"É um avançado que decide um jogo em dois segundos. É rápido, tem uma capacidade de finalização muito forte e é o jogador que na área, se lhe derem, dois metros, vai fazer uma assistência ou fazer um golo. É um jogador que decide um jogo em qualquer momento", afirma Hugo Carlos Pereira, em declarações à TSF.

Este treinador português, que vive e treina na Noruega e já viu jogar bem perto a nova aquisição das águias, revela que "Tengstedt chegou ao Rosenborg e colocou a equipa nas competições europeias. Levou a equipa às costas nos meses em que esteve no Rosenborg". E os números falam por si. Casper Tengstedt marcou 15 golos e fez seis assistências em 14 jogos pelo Rosenborg.

Hugo Carlos Pereira explica ainda que Tengstedt "pode jogar em várias posições do ataque e adapta-se em vários sistemas. É muito versátil. É um tipi de jogador para jogar em contra ataque. É muito forte nas arrancadas e também a jogar perto da área. Se ele fizer pelo Benfica metade daquilo que fez no Rosenborg, o Benfica pode dar-se por satisfeito."

Em relação a Andreas Schjelderup, extremo norueguês que também vai assinar pelo Benfica, jogador que Hugo Carlos Pereira também conhece bem, o técnico português também só tem elogios para este jogador: "É claramente um extremo. Jogou sempre em sistemas de 4x3x3. Joga numa equipa muito jovem e quando joga numa equipa assim é mais fácil aparecer, ter a bola mais vezes e ser decisivo. É isso que ele tem feito este ano no Nordsjaelland. É um campeonato muito competitivo, extremamente físico e quando um jogador com a idade que ele tem, consegue ter um impacto que ele tem, é porque realmente tem um potencial enorme."

Schjelderup, que tem dez golos apontados em 17 jogos pelo Nordsjaelland esta época, vai assinar nos próximos dias pelo Benfica, apurou também a TSF.