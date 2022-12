© Ali Haider/EPA

O defesa-central português Pepe deixou este sábado duras críticas à escolha do argentino Facundo Tello para arbitrar o jogo entre Marrocos e Portugal e deixou no ar que o título de campeã do mundo vai ser "dado à Argentina".

Na zona de entrevistas rápidas, e depois da eliminação lusa por 1-0, Pepe assinalou que estiveram no jogo "oito ou nove árbitros e cinco deles eram argentinos". De seguida, a acusação: "Posso dar um palpite e posso estar muito errado, mas tenho muita experiência, e digo que eles vão dar o título à Argentina."

Sobre a partida, o jogador assinalou que os marroquinos "fizeram um golo" na única ocasião em que se aproximaram da baliza nacional. Já "todas" as jogadas que Portugal construía eram paradas "e o árbitro não castigava os jogadores marroquinos".

Na segunda parte, assinala Pepe, "foi mais do mesmo", com o guarda-redes Bounou "a perder tempo, muitas faltinhas e o árbitro sem dar amarelo".

A seleção portuguesa de futebol despediu-se do Mundial do Qatar ao perder por 1-0 com Marrocos, estreante nesta fase, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.