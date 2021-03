"Tenho um grupo de homens bravos"

© AFP

O treinador Sérgio Conceição considera que a equipa "foi buscar o ADN FC Porto" e que essa foi a chave para eliminar a Juventus da Liga dos Campeões, em Turim. O técnico portista agradeceu o trabalho dos seus pupilos em campo.

"Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram da melhor forma a estratégia para o jogo, perante uma grandíssima equipa. Tínhamos de estar preparados para sofrer, mas também para criar dificuldades à Juventus. Fomos uma verdadeira equipa. Muitos parabéns aos jogadores, que fizeram um trabalho fantástico e que não foi nada fácil, depois da expulsão do Taremi", disse.

"Fomos buscar o ADN do FC Porto. Sofremos os golos, estivemos a perder 2-1, mas nunca deixámos de acreditar. Esse é o verdadeiro ADN do FC Porto", sublinhou.

O jogo só foi decidio no tempo extra e Sérgio Conceição revelou o que disse aos jogadores nessa fase crucial do jogo. "No prolongamento, pedi aos jogadores para irem buscar um bocadinho mais de cada um. Em Portugal, foi pouco publicitada a nossa presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões e a jogar contra a Juventus. Se não estivesse com atenção às letras pequenas, não sabia que o FC Porto jogava hoje com a Juventus", concluiu.