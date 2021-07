Ténis de mesa. Marcos Freitas impotente frente ao líder mundial

Marcos Freitas © Jung Yeon-je/AFP

O português Marcos Freitas revelou-se, esta terça-feira, impotente para contrariar o líder do ranking mundial, o chinês Fan Zhendong, em Tóquio2020, mas deixou um 'aroma' do seu valor, na derrota por 4-1, que lhe valeu o nono lugar no ténis de mesa.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º jogador do mundo, cedeu pelos parciais de 6-11, 6-11, 2-11, 11-4 e 3-11, em 38 minutos.

Fan Zhendong mostrou porque é o principal candidato ao ouro nestes Jogos Olímpicos, pois não se lhe viram fraquezas, mas, ainda assim, testemunhou a qualidade de Marcos Freitas quando não esteve ao seu melhor nível, com o português a exibir-se geralmente em bom plano, excelente no caso do quarto 'set'.

Sempre muito seguro e consistente, o atleta chinês tem um serviço curto e difícil, com uma segunda bola forte que causa inúmeras dificuldades aos adversários, que dificilmente lhe fazem frente, se apenas tiverem preocupações defensivas.

Neste aspeto, o madeirense foi fazendo o possível, contudo, quando teve de arriscar, nem sempre conseguiu ser bem-sucedido, já que a bola nunca lhe era deixada fácil.

Depois de dois 11-6 e um 11-2 o desafio parecia decidido a favor do asiático, porém Marcos Freitas transcendeu-se no quarto jogo, com um claro 11-4, não tendo, posteriormente, conseguido manter o nível, cedendo o derradeiro 'set' por 11-3.

Marcos Freitas, que foi quinto no Rio2016, vai focar-se agora na prova de equipas, que começa a 2 de agosto, juntando-se a Tiago Apolónia e João Monteiro no embate frente à Alemanha, campeã da Europa.

Tiago Apolónia já tinha sido afastado na segunda ronda de singulares, enquanto na prova feminina Fu Yu chegou à terceira, sendo 17.ª, e Shao Jieni se quedou igualmente pela segunda.

Fu Yu e Shao Jieni tinham sido 33.ª no Rio2016, perdendo ao primeiro encontro, o mesmo acontecendo com Tiago Apolónia, que tinha entrado diretamente na terceira eliminatória.