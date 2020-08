Tenista com teste positivo ao novo coronavírus no torneio feminino de Palermo

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Por Lusa/TSF 01 Agosto, 2020 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma jogadora do circuito WTA testou positivo à Covid-19 e foi retirada do torneio de Palermo, que marca o regresso do ténis mundial, após cinco meses de paragem devido à pandemia, anunciou este sábado a organização.

Em comunicado, a WTA não divulgou a identidade da jogadora infetada, mas garantiu que a realização da prova italiana, que arranca oficialmente em 3 de agosto (começaram hoje os jogos de qualificação) não está em causa.

"Houve uma jogadora que testou positivo para a Covid-19 e, consequentemente, desistiu do torneio. A tenista não apresenta qualquer sintoma e foi colocada em isolamento, de acordo com o protocolo. Todos aqueles que estiveram em contacto vão ser submetidos a novos testes", explicou a WTA.

O torneio de Palermo assinala o regresso do ténis mundial, parado desde março devido ao surto do novo coronavírus.

O circuito masculino retorna em meados de agosto, com o torneio de Washington.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 680 mil mortos e infetou mais de 17,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.737 pessoas das 51.310 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.