Tenista João Sousa eliminado por Struff na estreia no Open da Sardenha

João Sousa © André Vidigal/Global Imagens (Arquivo)

Por Lusa 06 Abril, 2021 • 12:50

O tenista português João Sousa perdeu hoje frente ao alemão Jan-Lennard Struff, em três 'sets, e foi eliminado na primeira ronda do Open da Sardenha, torneio ATP 250, que decorre até 11 de abril, em Cagliari.

O vimaranense, que figura no 107.º lugar no 'ranking' ATP, não conseguiu contrariar o teórico favoritismo do germânico, 41.º colocado na mesma hierarquia, e cedeu o triunfo com os parciais de 6-1, 1-6 e 7-5, ao cabo de duas horas e sete minutos.

Depois de ter chegado a uma vantagem confortável no marcador (5-2) no terceiro parcial, João Sousa não foi capaz de aproveitar nenhum dos cinco 'match points' que dispôs e acabou por entregar a qualificação para a segunda ronda a Struff, que só confirmou o triunfo ao quinto ponto de encontro.

Consumada derrota do número um português, o alemão, quinto cabeça de série, vai defrontar agora na próxima fase da prova o vencedor do encontro entre dois 'qualifiers', o suíço Marc-Andrea Huesler e o britânico Liam Broady.