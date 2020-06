Tenista Novak Djokovic com resultado positivo em teste à Covid-19

© Andrej Isakovik/AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic testou positivo à covid-19, juntando-se a três outros jogadores - Dimitrov, Coric e Troicki - que participaram no torneio de exibição Adria Tour e também foram infetados, informou esta terça-feira o número um mundial.

"Novak Djokovic testou positivo à Covid-19", refere o comunicado divulgado pelo 'staff' do líder do 'ranking' ATP, acrescentando que o sérvio, responsável pela organização do Adria Tour, "não tem sintomas".

O resultado do jogador acontece depois de a doença ter sido diagnosticada ao búlgaro Grigor Dimitrov, o que levou a que fosse cancelada a final do torneio nos Balcãs, e, posteriormente, ao croata Borna Coric e ao sérvio Viktor Troicki.

O preparador físico de Djokovic, Marko Paniki, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, também tiveram resultados positivos.

Inicialmente, ainda na cidade croata de Zadar, Djokovic recusou fazer o teste da covid-19, alegando que não tinha quaisquer sintomas, mas acabou por realizá-lo já em Belgrado, assim como os membros da família que viajaram com o líder do ranking mundial.

A final do Adria Tour, que deveria ter decorrido no domingo, acabou por ser cancelada, devido ao caso positivo de Dimitrov, o primeiro a ser revelado.

Além de jogos de exibição, o torneio incluiu também eventos fora dos 'courts', como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas.

O governo croata também anunciou que o primeiro-ministro Andrej Plenkovic seria submetido a um teste, após ter estado nas bancadas a assistir aos jogos em Zadar.

