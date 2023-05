Tenista Nuno Borges apura-se para a segunda ronda de Roland Garros

O tenista português Nuno Borges © Fazry Ismail/EPA

Por Lusa 28 Maio, 2023 • 18:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tenista português Nuno Borges qualificou-se este domingo pela primeira vez para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em cinco sets o norte-americano John Isner, na primeira ronda do segundo torneio do Grand Slam da temporada.

Depois de no ano passado ter sido eliminado na ronda inaugural do 'major' parisiense, em que se estreava, o número um nacional e 80.º classificado do ranking ATP venceu o experiente Isner (90.º) pelos parciais de 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (11-9), numa longa maratona de três horas e 58 minutos.

Nuno Borges, que é o único representante luso no quadro de singulares de Roland Garros, face às eliminações de João Sousa e Frederico Silva no 'qualifying', vai defrontar na segunda ronda o vencedor do duelo entre o espanhol Bernabé Zapata Miralles (38.º) e o argentino Diego Schwartzman (95.º).

A participar pela quinta vez num torneio do Grand Slam, Nuno Borges passou pela segunda vez a primeira ronda de singulares, depois de já o ter feito no Open dos Estados Unidos em 2022.