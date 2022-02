Tenista português João Sousa salva dois match points e avança em Doha

© Jason O'Brien/EPA

O tenista português João Sousa, 86.º jogador mundial, qualificou-se este sábado para a ronda final de qualificação para o torneio ATP de Doha, no Qatar, ao bater o russo Evgeny Karlovskiy, 278.º, depois de salvar dois match points.

O número 1 português e primeiro cabeça de série do qualifying venceu em três sets, pelos parciais de 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e oito minutos, sendo que no terceiro parcial esteve a perder por 5-4 e 40-15, no serviço de Karlovskiy.

Para aceder ao quadro principal, João Sousa precisa de vencer o italiano Thomas Fabbiano, 182.º jogador mundial.