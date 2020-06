Fernando Santos © Rodrigo Antunes/EPA

Por Tiago Santos 16 Junho, 2020 • 16:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fernando Santos renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até 2024 e será o selecionador português não só no próximo Europeu de futebol (adiado de 2020 para 2021) como também no Mundial de 2022 (Qatar) e no Europeu de 2024 (Alemanha).

A FPF confirma esta tarde o acordo com o selecionador, num vídeo publicado no site da federação.

Fernando Santos admite, em declarações à FPF, que este deverá ser o último contrato com a federação. "É um prazer ficar com o presidente [Fernando Gomes] até ao fim do mandato dele, talvez também o fim do meu", explica o selecionador campeão da Europa de futebol.

"É um grande privilégio servir Portugal e o futebol português, sempre com uma ambição que é ganhar", diz Fernando Santos, garantindo ainda que querer trazer para Portugal mais títulos. "Sabemos que não vamos ganhar tudo, mas vamos lutar para ganhar tudo."

"Foram seis anos de grande sucesso, isso ninguém pode contrariar", acrescenta ainda Fernando Santos.

O presidente da FPF explica o momento para do anúncio. "Havia um processo eleitoral, mas hoje, temos a certeza que vamos ficar mais quatro anos, porque só há uma lista candidata", aponta Fernando Gomes.

Fernando Gomes recorda que Fernando Santos é o treinador campeão da Europa de seleções.

"Passados seis anos, este lugar é um lugar que Fernando Santos merece, por tudo aquilo que deu à seleção portuguesa", recordando a conquista do título europeu de futebol e da Liga das Nações.