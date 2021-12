Terceiro caso no Sporting. Ricardo Esgaio testa positivo à Covid-19

Ricardo Esgaio © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Ricardo Esgaio é o mais recente elemento do plantel dos leões a testar positivo à Covid-19, sabe a TSF. Desta forma, o lateral torna-se o terceiro jogador infetado em Alvalade nas últimas duas semanas, depois de Coates e Paulinho.

O capitão dos leões foi o primeiro atleta a fazer soar os alarmes no plantel. Antes do dérbi frente ao Benfica, Coates era o único elemento do plantel que se encontrava indisponível devido à Covid-19.

Uma semana depois, foi a vez do internacional português Paulinho se juntar à lista de infetados., depois da deslocação do Sporting a Amesterdão, para jogar frente ao Ajax, na Liga dos Campeões.