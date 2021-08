Terceiro ouro no martelo para a polaca Anita Wlodarczyk

Anita Wlodarczyk © Andrej Isakovic/AFP

A polaca Anita Wlodarczyk conseguiu esta terça-feira em Tóquio uma histórica terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no lançamento do martelo, contrariando as expectativas de uma final em que não era favorita.

Poucos iriam apostar no novo título da campeã de Londres2012 e Rio2016, face a uma época menos conseguida até agora, mas Wlodarczyk soube superar-se, para ganhar com um lançamento de 78,48 metros.

O pódio acabou por ser a repetição dos Mundiais de 2017, com a prata para a chinesa Wang Zheng (77,03 metros) e o bronze para a polaca Malwina Kopron (75,49).

