O antigo árbitro de futebol, Pedro Henriques, diz que a decisão do árbitro Hélder Malheiro em expulsar Sérgio Conceição, no encontro desta terça-feira do FC Porto frente ao Mafra foi correta, mas devia ter sido evitada.

"A lei vai dar apoio técnico para a decisão, mas sobre o ponto de vista emocional de gestão do jogo, eu diria que teria feito totalmente diferente e o Sérgio Conceição nunca teria sido expulso naquele lance", afirmou, em declarações à TSF.

No caso de um jogador, presente no terreno de jogo, pontapear uma bola "num ato de protesto de uma decisão da equipa de arbitragem, esse jogador é punido com o respetivo cartão amarelo", explica Pedro Henriques, mas no caso do banco de suplentes, existe a nuance do "comportamento irresponsável", onde a ordem é de sancionar com o cartão vermelho.

Para o ex-árbitro, num momento em que o jogo estava "tranquilo e não tinha um grau de intensidade de duelos ou de entradas duríssimas" e, na sequência de uma ação que "até foi faltosa", porque, na sua opinião, o jogador do Mafra, Caio, "depois de pontapear a bola, no momento descendente acertou" em Marko Grujic, o critério poderia ter sido outro.

Portanto, nesse contexto, Pedro Henriques acredita que o árbitro Hélder Malheiro, "tendo a noção de que houve um lance que gerou protesto", a ação de Sérgio Conceição merecia "uma apitadela mais forte" ou um diálogo a "pedir calma" numa "atitude mais pedagógica".

"Não estou a dizer que o árbitro errou, porque se ele colocar o comportamento como irresponsável e colocar a linguagem ofensiva ou grosseira, a lei dá-lhe sempre razão para vermelho", afirmou, evocando uma gestão da partida com "a 18.ª lei", que não existe, mas que costuma ser chamada de "lei do bom senso".

Esta terça-feira, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi expulso imediatamente quando chutou a bola fora de campo, aos 64' do jogo entre os dragões e o Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.