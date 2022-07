Tetracampeão mundial Sebastian Vettel termina carreira na Fórmula 1 no final da época

Sebastian Vettel © AFP

O piloto alemão Sebastian Vettel, vencedor de quatro títulos mundiais de Fórmula 1, vai terminar a carreira na disciplina rainha do desporto automóvel no fim desta época, anunciou esta quinta-feira a Aston Martin.

"Sebastian Vettel decidiu retirar-se no fim da temporada de 2022 [do campeonato do mundo de F1], depois de uma brilhante carreira no desporto automóvel", indica um comunicado publicado no sítio oficial na Internet da Aston Martin.

Vettel, de 35 anos, sagrou-se campeão mundial de F1 em 2010, 2011, 2012 e 2013, sempre na Red Bull, tendo vencido 53 corridas, um número que apenas é superado pelo britânico Lewis Hamilton, com 103, e o alemão Michael Schumacher, com 91.

"Nos últimos dois anos fui piloto da Aston Martin e, apesar de os resultados não terem sido tão bons quanto esperávamos, é muito claro para mim que foi feito tudo para lançar as bases para que a equipa possa competir ao mais alto nível durante os próximos anos", observou Vettel.

O piloto germânico estreou-se na F1 em 2007, no Grande Prémio dos Estados Unidos, em substituição do polaco Robert Kubica, que tinha sofrido um grave acidente na corrida anterior. Vettel terminou em oitavo lugar, tornando-se, aos 19 anos, o mais jovem a pontual no Mundial.

Vettel venceu a primeira corrida em 2008, ao impor-se no Grande Prémio de Itália ao volante de um Toro Rosso, mudando-se no ano seguinte para a Red Bull, ao serviço da qual terminou no segundo lugar do campeonato de pilotos.

Com um carro superior à concorrência, o alemão dominou a disciplina rainha do desporto automóvel nos quatro anos seguintes, sagrando-se campeão entre 2010 e 2013. A transferência para a Ferrari trouxe como melhores resultados dois segundos lugares, nos Mundiais de 2017 e 2018.

"Tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas fantásticas na F1 ao longo dos últimos 15 anos, demasiadas para poder mencionar e agradecer-lhes", assinalou Vettel, que ocupa o 14.º lugar no campeonato de 2022, tendo como melhor resultado o sexto posto alcançado no Azerbaijão.