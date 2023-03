Tiago Djaló tem grave lesão no joelho e falha resto da época no Lille

O futebolista português Tiago Djaló é defesa do Lille © Sameer Ai-Doumy/AFP

O futebolista português Tiago Djaló, defesa do Lille, sofreu uma grave lesão no joelho direito e estará fora o resto da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube treinado por Paulo Fonseca, no seu site oficial.

Em comunicado, o atual sexto classificado da Liga francesa explicou que o jogador de 22 anos sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito no encontro de sábado com o Lens (teve que ser substituído aos 13 minutos) e terá que ser operado, situação que impede a sua utilização até final da atual temporada.

Sob o comando de Paulo Fonseca, Tiago Djaló levava 26 jogos e dois golos em todas as competições, numa equipa do Lille que também conta com os portugueses José Fonte e André Gomes.

Formado no Sporting, o central abandonou Alvalade ainda durante os escalões de formação, tendo rumado ao AC Milan, acabando uma temporada depois por abandonar Itália e assinar pelo Lille, emblema em que viria a conquistar um campeonato francês (2020/21).

Internacional sub-21 por Portugal, Djaló já foi chamado aos trabalhos da seleção principal, mas não somou qualquer internacionalização.