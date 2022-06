Tiago Ferreira em 12.º no Europeu de maratona de BTT

O ciclista português Tiago Ferreira terminou na 12.ª posição o Europeu de maratona de BTT © Federação Portuguesa de Ciclismo

O ciclista português Tiago Ferreira terminou este domingo na 12.ª posição o Europeu de maratona de BTT (XCM), que se disputou em Jablonné v Podjestedi, na República Checa.

O antigo campeão europeu da disciplina terminou a prova a 12.43 minutos do vencedor, o italiano Fabian Rabensteiner, que cumpriu os 100 quilómetros, em 3:53.30 horas, menos 29 segundos do que o polaco Krzysztof Lukasik e 2.19 do que o checo Jarolsav Kulhavy.

Filipe Francisco foi 27.º posicionado, a 20.15 minutos do novo campeão e Bruno Sancho terminou em 29.º, a 20.51. A prova feminina foi ganha pela espanhola Natalia Fischer, seguida da suíça Janina Wust e da italiana Claudia Peretti.