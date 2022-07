Tiago Ilori é jogador do Paços de Ferreira

Tiago Ilori © José Carmo / Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Julho, 2022 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tiago Ilori foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Paços de Ferreira até ao final da temporada.

O defesa ainda tem dois anos de contrato com a equipa de Alvalade, mas não entra nas contas de Rúben Amorim. Tiago Ilori jogou a última temporada no Boavista e agora segue carreira com um novo empréstimo.

Este departamento está sempre atento, e o Abílio não falha.



Temos um novo ̧ a chegar e está tudo preparado. ✅#DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/nD1irasYwO - FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 22, 2022

O Paços de Ferreira estava no mercado à procura de um reforço para a defesa e agora fechou este negócio com o central de 29 anos.