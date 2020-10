Tiago Mendes demite-se do comando técnico do Vitória de Guimarães

Tiago Mendes já não é treinador do Vitória © Miguel Pereira/Global Imagens

Tiago Mendes demitiu-se do comando técnico do Vitória de Guimarães, confirmou o clube.

«A Vitória Sport Clube, Futebol SAD foi surpreendida, esta quinta-feira, com a decisão comunicada pelo treinador da equipa principal, Tiago Mendes, de terminar a sua ligação ao clube. A posição manifestada quebra um trabalho de largos meses entre a estrutura do futebol e o treinador escolhido pela Administração para a construção e preparação de um plantel que permitisse concretizar a política desportiva do Vitória SC e alcançar os objetivos traçados", lê-se num comunicado divulgado esta noite.

"Considerando que todas as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança, entende a Administração que uma posição desta natureza, ainda no arranque da época e numa semana em que o treinador se encontra a frequentar o curso UEFA Pro, só pode ser recebida como uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória SC", acrescenta o comunicado.

A direção do clube garante que já está a trabalhar para encontrar uma nova equipa técnica "que se enquadre no projeto desportivo". Em três jogos, Tiago Mendes somou uma vitória, um empate e uma derrota.