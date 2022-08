Pedro Pablo Pichardo © Christian Bruna/EPA

Por Cátia Carmo 18 Agosto, 2022 • 14:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Pablo Pichardo regressou a Lisboa esta quinta-feira depois de se ter sagrado campeão europeu de triplo salto e confessou que, depois do segundo ensaio, sabia que ia vencer a prova.

"No primeiro ensaio não me senti muito bem, mas no segundo já me senti mais tranquilo. Tinha a certeza de que ia ganhar a prova com aquele ensaio", revelou Pichardo.

Numa altura em que recebe "muitas mensagens", o atleta sente-se feliz com o reconhecimento das mais altas entidades do país e fixa o recorde do mundo como próximo objetivo.

Ouça a reportagem de Tiago Santos 00:00 00:00

"Agora temos como objetivo bater o recorde do mundo", sublinhou.

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se na quarta-feira campeão da Europa do triplo salto ao voar 17,50 metros, juntando este êxito aos títulos mundial e olímpico e dando a Portugal o terceiro pódio no evento multidesportos de Munique.

Ao segundo ensaio, o atleta de 29 anos fez 17,50 metros, superiorizando-se claramente ao italiano Andrea Dallavalle, campeão europeu sub-23 em 2021, por 46 centímetros, e ao francês Jean Marc Pontvianne, por 56 centímetros, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.