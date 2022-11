Otávio lesionado e Nuno Mendes não treinou. Portugal começa preparação para jogo frente ao Uruguai

© Noushad Thekkayil/EPA

Por TSF/Lusa 25 Novembro, 2022 • 06:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol começou, esta sexta-feira, a preparar o segundo encontro do Grupo H do Mundial2022, frente ao Uruguai, num treino que não contou com a presença dos titulares frente ao Gana, menos Otávio, que se lesionou, e dos suplentes utilizados.

O médio português ficou de fora do treino devido a uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Também o defesa Nuno Mendes, que ficou fora da ficha de jogo com os ganeses, apesar ter treinado sem limitações na véspera do encontro, voltou a falhar os trabalhos da equipa das quinas.

O enviado da TSF ao Catar, António Botelho, conta as novidades no treino desta sexta-feira da seleção nacional 00:00 00:00

Depois da vitória muito sofrida (3-2) na ronda inaugural da 'poule', o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os atletas que não foram opção na quinta-feira, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enquanto os titulares e os suplentes utilizados ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

O defesa Nuno Mendes, que ficou fora da ficha de jogo com os ganeses, apesar ter treinado sem limitações na véspera do encontro, voltou a falhar o treino.

Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, faturaram para os africanos, no Estádio 974, em Doha.

A equipa das 'quinas' defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22h00 (19h00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18h00 (15h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

Notícia atualizada às 9h20