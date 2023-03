Titulares usados contra Liechtenstein devem ser poupados no início da preparação para o Luxemburgo

© Gerardo Santos/Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol começa esta sexta-feira a preparar o encontro da segunda jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024, no Luxemburgo, num treino em que os titulares contra o Liechtenstein devem ser poupados.

Depois no triunfo por 4-0 na ronda inaugural, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com golos de João Cancelo, Bernardo Silva e um bis de Cristiano Ronaldo, a equipa das quinas vira atenções para o desafio de domingo, no Luxemburgo.

Na sessão de hoje, o selecionador Roberto Martínez deverá ter à disposição no relvado apenas os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção no decorrer do encontro com o Liechtenstein, enquanto os titulares devem ficar pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

O apronto na Cidade do Futebol, em Oeiras, irá decorrer à porta fechada, durante o período da tarde, sendo que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não revelou a hora da sessão.

No domingo, a seleção nacional desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, que na quinta-feira empatou sem golos na Eslováquia, a partir das 19h45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina e Islândia são as outras seleções que integram a 'poule' J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).