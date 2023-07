Tocha olímpica rompe com a tradição: "É absolutamente simétrica" e evidencia igualdade e paz

Por Lusa/TSF 25 Julho, 2023 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

O comité organizador dos Jogos Paris2024 apresentou esta terça-feira a tocha olímpica, que pela primeira vez tem uma forma simétrica, e evidencia os valores da igualdade e da paz, dando também destaque à capital francesa e ao rio Sena.

Idealizada pelo designer por Mathieu Lehanneur, a tocha tem as partes superior e inferior mais estreitas e é simétrica, "rompendo" com a tradição das tochas com a parte superior mais larga.

"É absolutamente simétrica, pela primeira vez na história, o que permite realçar mais a chama", afirmou o autor, explicando que o objeto também pretende evidenciar a sustentabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que cuja organização está empenhada em reduzir drasticamente a pegada ecológica.

De acordo com Mathieu Lehanneur, a tocha enfatiza a igualdade, materializada no facto dos Jogos de Paris serem os primeiros com paridade entre atletas masculinos e femininos, através da sua forma simétrica.

A cidade de Paris também está, segundo ao autor, representada, com a tocha a apresentar a metade inferior espalhada, como forma de representar o rio Sena, que será palco da cerimónia de abertura.

A paz está espelhada na tocha, que passará por mais de 400 cidades francesas, nas curvas suaves do objeto, que será feito em aço reciclado nas fábricas francesas da ArcelorMittal, patrocinadora dos Jogos.

Com cerca de 70 centímetros de altura, os 1500 exemplares para a tocha olímpica e 500 para a tocha paralímpica, serão de cor champanhe.

O design das piras, onde irão estar acesas as chamas olímpica e paralímpica durante cada uma das competições, ainda não foi revelado.

A chama olímpica para Paris2024, acesa pelo sol na antiga Olímpia, na Grécia, e transportada por um sistema de estafetas, passará por mais de 400 cidades francesas ao longo de 68 dias, enquanto a chama dos Jogos Paralímpicos será acesa na cidade britânica de Stoke Mandeville e será carregada por 1000 pessoas.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, seguidos pelos Paralímpícos, de 28 de agosto a 08 de setembro.