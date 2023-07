"Toda a gente fuma." Kevin Durant aprova fim da proibição da marijuana na NBA

Kevin Durant © Christian Petersen/Getty Images via AFP

Por Rui Oliveira Costa 26 Julho, 2023 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O basquetebolista Kevin Durant pronunciou-se esta quarta-feira a favor do fim da proibição do consumo de marijuana por parte de atletas da NBA.

"O estigma que há com a marijuana já não é tão negativo como antes. Não te afeta de forma alguma e eu simplesmente desfruto da planta. É tão simples quanto isso. É a NBA, toda a gente fuma. É como beber vinho", comparou o jogador dos Phoenix Suns.

"I actually called [Adam Silver] and advocated for him to take marijuana off the banned substances list... It's the NBA, everybody does it. It's like wine."



Kevin Durant on the NBA lifting its ban on marijuana.



(via @cnbcevents)pic.twitter.com/zZdybfaWKt - ClutchPoints (@ClutchPoints) July 26, 2023

Kevin Durant, um dos mais destacados jogadores da NBA na última década, garantiu ainda ter falado com Adam Silver, comissário da NBA.

"Eu gosto da planta. Adam cheirou-a logo quando entrei, por isso não precisei de dizer muito", contou o atleta.

A substância era proibida até agora. No último acordo coletivo de trabalho, que vigorou entre 2017 e 2023, o consumo de marijuana levava a uma suspensão de cinco jogos caso aparecessem três resultados positivos para a substância, com os jogadores a estarem sujeitos a quatro testes anuais.

Em maio deste ano, foi decidido que, na renovação do contrato coletivo de trabalho, a proibição iria ser levantada e a utilização de marijuana totalmente legalizada.

A discussão da utilização desta droga no desporto não é nova. Em 2021, a velocista norte-americana Sha'Carri Richardson falhou os Jogos Olímpicos de Tóquio devido a um teste positivo à canábis.