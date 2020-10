Todibo é o novo reforço do Benfica

Jean-Clair Todibo © AFP

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, mais um reforço para a equipa comandada por Jorge Jesus. Trata-se de Jean-Clair Todibo, defesa-central, que chega ao plantel dos encarnados por empréstimo do FC Barcelona.

De acordo com um comunicado publicado na página oficial do Benfica, o contrato de cedência do jogador é válido "até ao final da época 2020/21". Informação que contraria aquela que está a ser veiculado pelo clube catalão, que fala num empréstimo às "águias" por "duas épocas", no valor de dois milhões de euros, com hipótese de compra do jogador por 20 milhões.

O jogador francês, de 20 anos, é "aguardado em Lisboa nesta terça-feira para dar cumprimento às formalidades necessárias para se proceder à conclusão do negócio", adianta ainda o clube.

Todibo formou-se no Toulouse e mudou-se para o Barcelona em janeiro de 2019, onde jogou cinco partidas oficiais com o emblema catalão e outras dez pelo Schalke 04, o clube alemão ao qual foi emprestado em janeiro de 2020.