Todos os jogos da AF Lisboa cancelados devido a agressões a árbitros e intempérie

© Photo by Nathan Rogers on Unsplash

Por Lusa 14 Dezembro, 2022 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) decidiu esta quarta-feira suspender todas as suas competições, entre sexta-feira e domingo, devido às agressões a árbitros verificadas no passado fim de semana e à intempérie que tem assolado a região.

"A direção da AFL deseja que, com esta medida extraordinária, haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados, no sentido da sua total erradicação, bem como, que se permita o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal prática desportiva", justifica o organismo.

A AFL lamenta as "bárbaras agressões perpetradas contra árbitros" de futebol, a quem manifesta "total solidariedade", esperando pela "devida atuação dos órgãos e instituições competentes", no sentido de punir os prevaricadores.

De igual modo, refere a "intempérie" que tem assolado o distrito de Lisboa, recordando que a mesma "causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas" de vários clubes filiados, impedindo a sua atividade.

"Que o silêncio nos nossos campos e pavilhões, durante o próximo fim de semana, seja propício à consciencialização de todos, que o desporto, e, designadamente, o futebol, o futsal e o futebol de praia, é isso, e só isso: Desporto!", conclui a AFL.