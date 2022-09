Tomas Contte bisa com novo triunfo em sprint em Viana do Castelo

© Igor Martins / Global Imagens

Novas decisões a alta velocidade, mas o mesmo protagonista. Tomas Contte, ciclista da Aviludo/Louletano, foi o mais forte na 5.ª etapa do Grande Prémio JN, e repetiu o êxito da etapa de de ontem, em Águeda.

O ciclista argentino destacou-se entre um grupo de 16 fugitivos que chegou na frente da corrida, e teve mais pedalada na discussão com Rafael Silva (Efapel) e Fábio Costa (Glassdrive/Q8/Anicolor), que por esta ordem completaram o pódio do dia.

Nesse mesmo grupo de escapados, que se formou ao quilómetro 80, veio também o camisola amarela Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor), o seu companheiro de equipa António Carvalho, que segue no segundo posto, a 28 segundos, e o terceiro classificado, Joaquim Silva (Efapel), que está a 56 segundos de Moreira.

Este sábado, acontece a penúltima etapa do Grande Prémio JN, com uma ligação de 132,7 quilómetros, com partida e chegada em Valongo.