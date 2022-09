Tomas Contte vence ao sprint na meta em Águeda

© Igor Martins/Global Imagens

Decisões ao sprint na 4.ª etapa do Grande Prémio JN, com Tomas Contte (Aviludo/Louletano/Loulé Concelho) a mostrar mais pulmão numa reta da meta em plano inclinado, na chegada a Águeda.

O corredor argentino, que conseguiu a sua primeira vitória da temporada, bateu, nas decisões finais, Fábio Costa e Luís Mendonça, ambos da Glassdrive/Q8/Anicolor, que completaram, respetivamente, o pódio do dia.

Na classificação geral não houve mexidas, com Mauricio Moreira, também da Glassdrive, a manter a camisola amarela, com os mesmos 28 segundos de vantagem sobre o companheiro António Carvalho, seguido de Joaquim Silva (Efapel), no terceiro posto, a 56 segundos de Moreira.

Esta sexta-feira, a caravana do GP JN ruma ao Alto Minho, para uma jornada de 139,6 quilómetros, com partida e chegada em Viana do Castelo.