"Tomba gigantes" encara esta noite o favorito para a vitória final da Liga dos Campeões

A história recente do confronto entre estas duas equipas não joga a favor dos franceses, a última vez que se enfrentaram foi a 27‑04‑2010, num jogo que acabou com o resultado final: Olympique Lyon 0‑3 Bayern de Munique.

Mas este ano o Lyon chega a esta fase da Liga dos Campeões com extra-motivação, depois de ter deixado pelo caminho o Manchester City de Bernardo Silva (quarto-de-final) e a Juventus de Cristiano Ronaldo (oitavos-de-final).

Mas se os gauleses estão motivados, o que dizer dos alemães

O Bayern Munique arranca para este jogo depois de um encontro histórico frente ao Barcelona. Um triunfo por 8-2 e que humilhou a equipa liderada em campo por Messi. O treinador Hans-Dieter Flick já habituou os adeptos bávaros com uma equipa atacante, e tendo como expoente máximo o ponta de lança Lewandowski. O internacional polaco é o grande perigo na frente de ataque do Bayern de Munique, com 14 golos marcados nesta edição da "Champions".

Para combater o poder do Bayern, o treinador do Lyon, o francês Rudi Garcia, vai apostar no reforço da defesa e do meio campo, apresentando na frente de ataque o holandês Memphis Depay, o melhor marcador do Lyon nesta competição com 6 golos.

O Lyon tenta chegar pela primeira vez a uma final europeia, enquanto o Bayern de Munique quer aumentar o palmarés na prova milionária. Já levantou a "orelhuda" por cinco vezes (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13).

O jogo no Estádio de Alvalade vai começar às 20h00 desta quarta-feira e vai contar com arbitragem do espanhol, Antonio Mateu Lahoz.