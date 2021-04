© Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF 30 Abril, 2021 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, que está em terceiro a quatro pontos do FC Porto e a dez do Sporting, vai deslocar-se ao terreno do Tondela, nono classificado, com 35 pontos.