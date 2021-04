Por Gonçalo Teles 30 Abril, 2021 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica pode aumentar para oito pontos a vantagem sobre o SC Braga na visita ao CD Tondela, esta sexta-feira. As águias podem aproveitar a derrota bracarense frente ao Marítimo para cimentar a terceira posição e colocar pressão sobre o FC Porto, que recebe o Famalicão às 21h15. O Tondela é o nono classificado da Liga, com 35 pontos, a três do Vitória de Guimarães, que é sexto.

Foram precisos dez minutos para que o Benfica criasse perigo junto à baliza de Trigueira: se da primeira vez Seferovic falhou a baliza quando estava isolado no interior da grande área, na segunda oportunidade foi o guarda-redes português quem impediu o golo, a dois tempos, após cabeceamento de Everton.

Estava feito o ensaio para o que viria a seguir. Everton aparece novamente pela esquerda e cruza rasteiro para o segundo poste, onde surge Pizzi a rematar cruzado (12').

E se o brasileiro já tinha dado sinais de que ia abrir o livro neste jogo, confirmou-o aos 19'. Pegou na bola descaído para a esquerda, procurou o corredor central e, à entrada da grande área, colocou a bola no canto inferior na baliza de Trigueira.

Onze do Tondela: Trigueira, Bebeto, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Jaume, João Pedro, Olabe, Salvador Agra, Rafael Barbosa e Mario Gonzalez

Onze do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel ,Pizzi, Everton, Rafa, Waldschmidt e Seferovic

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, auxiliado por Jorge Fernandes e Luciano Maia. No VAR está André Narciso.

Suplentes do Tondela: Niasse, Jaquité, Pedro Augusto, Strkalj, Tiago, Enzo Martinez, Medioub, Souley e Arcanjo

Suplentes do Benfica: Odysseas, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Nuno Tavares, João Ferreira, Gonçalo Ramos e Morato