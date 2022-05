Tondelenses só dependem de si. Tondela 0-0 Boavista (1.ª parte)

© Gerardo Santos/Global Imagens

O Tondela, que ocupa o precioso 16.º lugar da prova, tem a vantagem de depender apenas de si na receção ao Boavista, enquanto o Moreirense (17.º), que recebe o Vizela, precisa de um deslize dos tondelenses e o Belenenses SAD (18.º e último) necessita de aliar uma vitória em Arouca a resultados favoráveis nos estádios dos rivais.

Onze do Tondela: Trigueira, Quaresma, Manu Hernando, Sagnan, Tiago Almeida, Pedro Augusto, Undabarrena, Neto Borges, Salvador Agra, Rafael Barbosa e Boselli

Onze do Boavista: Bracali, Cannon, Porozo, Abascal, Malheiro, Sebastian Perez, Makouta, Hamache, Ntep, Gorré e Yusupha

Com um ponto de vantagem sobre o Moreirense e dois sobre o Belenenses SAD, o Tondela mantém a posição caso se imponha aos 'axadrezados', que ocupam o 11.º lugar, e disputar o play-off de manutenção/promoção no escalão principal com o terceiro classificado da II Liga, posição ocupada neste momento pelo Desportivo de Chaves.

O Tondela até pode empatar, desde que o Moreirense não vença na receção ao Vizela (14.º colocado), independentemente do resultado obtido em Arouca pelos 'azuis', os únicos que jogarão fora de casa na última ronda, enquanto a derrota deixará os tondelenses à mercê dos rivais.